¡Atención albos! El equipo que quiere a Claudio Aquino e inició gestiones para sacarlo de Colo Colo

Claudio Aquino llegó a Colo Colo con cartel de figura después de ser el mejor jugador de Argentina, sin embargo, no ha dado la talla y ha sido muy cuestionado. Es por eso mismo que un equipo trasandino quiere rescatarlo y llevarlo de vuelta a su país.

Se trata de Velez Sarsfield y lo reveló el propio presidente del club, Fabián Berlanga, quien en asamblea del club afirmó que "le acabo de escribir a Claudio Aquino, donde le dije si no te encuentras bien en Chile, cuando quieras en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato".

En ese sentido, añadió que "me dijo ‘sos un genio, sos un crack’, pero nunca más me contestó tampoco. Yo si pudiera lo retenía, ¿cómo no lo iba a querer retener? Ahora Colo Colo no está bien y tiene a Claudio Aquino, y él no está bien".

Quizás te pueda interesar: ¿Palo para alguien? Maximiliano Falcón deja un curioso mensaje para el Cacique

Desde Velez quieren recuperar a Claudio Aquino.

De todas formas Claudio Aquino tiene contrato hasta finales de 2026, así que si Velez lo quiere antes de eso tendrá que ofrecer una importante suma de dinero a los albos. De todas formas, al parecer el jugador es importante para Jorge Almirón y es complejo que lo dejen salir.

De esta manera, Claudio Aquino suma interesados para continuar su carrera y abandonar el Estadio Monumental. De todas formas esto solo es el deseo del presidente de Velez Sársfield y, al parecer, está lejos de suceder.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.