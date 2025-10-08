¡Llegó desde la U! El nuevo fichaje en Colo Colo que podría debutar hoy en amistoso

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

El día de hoy Colo Colo jugará un partido amistoso ante Deportes Puerto Montt en el sur de nuestro país desde las 20:00 horas, el encuentro será transmitido por ESPN y las plataformas de Disney+. Esto le servirá a los albos para no perder el ritmo de la competencia, teniendo en cuenta el parón del Campeonato Nacional por el Mundial sub-20.

Para este partido, Fernando Ortiz citó a Mauro Ibarra, quien podría tener su debut el día de hoy y que tiene la particularidad de venir de Universidad de Chile. El joven extremo izquierdo brilla en la sub-20 de los albos y ha sido seleccionado nacional en la sub15 y la sub17, pero en 2024 partió del romántico viajero y llegó al estadio monumental.