Critican posible regreso de Charles Aránguiz y afirman que la U no lo necesita: "Si van a gastar plata..."

Como bien es sabido, la gran obsesión de la Universidad de Chile en este mercado de pases es Charles Aránguiz, y si bien esto despertó la ilusión de los hinchas azules, hay quienes no están del todo convencidos con su regreso, considerando que ya no es el jugador que en su momento hizo historia junto al Romántico Viajero.

Es el caso de Manuel de Tezanos, periodista que analizó el posible retorno del 'príncipe' y cuestionó las intenciones del club: "No sé si es el jugador que necesita en estos momentos la U, la U tiene a Marcelo Díaz, creo que poner a los dos en cancha, no lo sé, son los dos grandes jugadores, pero creo que se topan".

"La función de Aránguiz, desde el Leverkusen, que es Marcelo Díaz en su función. En la selección cambiaba, pero Aránguiz en el Inter tiene poco recorrido, es muy posicional, hace jugar a sus compañeros, tiene un gran despliegue como siempre y todo, pero ya no es un box to box, entonces yo creo que no lo necesita la U", agregó el comunicador en Radio Agricultura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para finalizar, afirmó que si en el CDA están dispuestos a realizar una inversión importante en materia de refuerzos, lo que más necesitan ahora es un nuevo atacante: "Yo siento que la U requiere más gol, si se va a gastar plata, que se la gaste en un delantero". "Si va a gastar plata que sea en un jugador que después tenga reventa", remató de Tezanos.

Cabe mencionar que, de momento, todo parece indicar que pese al interés de la Universidad de Chile, Charles Aránguiz está muy lejos de volver, pues desde el Inter de Porto Alegre no están dispuestos a dejarlo partir por ahora, pero igualmente la dirigencia azul agotará hasta la última instancia para repatriar al volante.

Te puede interesar: ¿Vuelve a la acción? Nuevas novedades con Marcelo Morales en Universidad de Chile