Critican a Milad y la ANFP por modificar Supercopa entre Colo Colo y la U: "Una vergüenza el fútbol chileno"

Tras conocerse que Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la Supercopa 2025, el Cacique propuso disputar el título frente a los azules en partidos de ida y vuelta, inédita medida que la ANFP vería con buenos ojos, desencadenando un sinnúmero de críticas tanto al ente rector del fútbol chileno como a su presidente, Pablo Milad.

Así es, fue Aníbal Mosa, mandamás del 'popular', quien hizo un llamado para que en esta ocasión el trofeo que mide a los monarcas del Campeonato Nacional y la Copa Chile se juegue en dos encuentros, permitiendo así que ambos elencos tengan la oportunidad de "jugar en su estadio", y como era de esperarse, la idea no cayó bien a todos.

Es el caso de Jorge 'Coke' Hevia, quien en el programa Pauta de Juego, reprochó la pésima gestión en temas de seguridad por parte de la ANFP: "Yo no tengo idea si hay o no estatus. La vuelta, ¿cuál es?: A nivel de seguridad no son capaces de organizar porque son un desastre, y ponerse de acuerdo con las delegaciones es un despelote".

Además, el periodista de Radio Pauta aseguró que se está modificando el formato de la Supercopa solo porque se trata de Colo Colo y la U: "Es una vergüenza el fútbol chileno, una vergüenza". "O sea, si la final es Huachipato versus Unión La Calera, ahí no hay partido ida y vuelta, y ponemos el partido en Rancagua para ver si lo llenamos", disparó.

Y para finalizar, el comunicador le envió un claro mensaje a Pablo Milad, a quien luego de esta inédita decisión, sumado a su gestión en la Selección Chilena, no quiere ver más en la presidencia del balompié nacional: "Señor Pablo Milad, tenga decencia y renuncie". "Es impresentable lo que van a hacer", remató Hevia.

