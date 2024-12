“¡Pero qué tiene que ver!”: Rostros de matinal se enfrascaron en tensa discusión con conductor venezolano pillado con documentación vencida

Este viernes el matinal Contigo en la Mañana (CHV) se convirtió en el escenario de una tensa discusión. Y es que en medio de la transmisión un ingeniero venezolano fue sorprendido conduciendo un automóvil con todos los documentos vencidos y sin licencia de conducir.

Mientras se realizaba una fiscalización en la comuna de Estación Central, el notero Tomás Cansino preguntó al automovilista por qué su auto estaba siendo requisado. Frente a las cámaras el hombre, de origen caribeño, no perdió el tiempo y se deshizo en explicaciones y reclamos.

Sin embargo, con una simple frase un fiscalizador lo desmintió: “El vehículo tiene toda la documentación vencida y él nunca ha sacado licencia de conducir”. Los papeles del auto no se han regularizado desde 2022, y para más drama, reconoció que trabajaba de Uber sin permiso alguno.

Se desata el caos

Frente a todo, el venezolano fiscalizado aseguró ser ingeniero en construcción civil e insistió en que debía parar la olla. Es más, se resguardó en las dificultades de los inmigrantes al pedir documentos. Hasta que una frase terminó por abrir la caja de Pandora, sacando de quicio a los conductores del programa. Y es que el hombre cuestionó que en vez de fiscalizar deberían parar los robos.

“¿Qué necesidad hay? ¿Esto certifica que allá en Meiggs no estén robando ahorita? Estos son puntos muertos”, criticó el hombre. “El 95% del tiempo se ocupa en la fiscalización y no de la seguridad de todo Santiago”, añadió.

Desde el estudio, Monserrat Álvarez no tardó en reaccionar. “¡Pero qué tiene que ver, caballero! Una cosa no tiene nada que ver con la otra”, cuestionó la comunicadora. Ante la perorata de excusas y reclamos del conductor venezolano, Cansino no lo dejó pasar y se enfrascó en una tensa discusión, recriminando al hombre por su actitud.

