Columna de opinión | Regionalización y talentos locales

Autor: Jorge Martínez Durán

Vicerrector de Operaciones de AIEP

Si hablamos de los más grandes talentos en nuestra historia patria, y elegimos a los diez más destacados, claramente -a mi juicio- se debe incluir a nuestros dos únicos premios Nobeles, a la fecha, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, la primera nacida en Vicuña y el segundo en Parral. No crecieron en nuestras grandes ciudades, incluida Santiago. En suma, los talentos de nuestra patria nacen y crecen en cualquier rincón olvidado de este largo pedazo de tierra.

Si lo anterior es cierto, y aplicamos la estadística del sentido común, el 60% de nuestros talentos nacen y crecerán en nuestras regiones*. Entonces deben tener acceso a educación de calidad y todas las posibilidades para desarrollar sus cualidades y capacidades en el mismo territorio en que nacieron.

Todos sabemos que esto no es tan así. De ese 60% de talentos no todos tienen las mismas oportunidades que aquellos de la Capital, y no por culpa de éstos últimos, sino porque como sociedad y estado no hemos tomado el toro por las astas y generado las políticas públicas, entregados los recursos, y otorgado la suficiente autonomía para que los territorios (regiones) desarrollen sus propios planes y proyectos conforme a sus necesidades locales.

Si, efectivamente a esto se llama “descentralización”. Palabra muy manoseada antes de las elecciones y olvidada rápidamente concluidas estas. Por cierto, no hablaré en detalle de aquella ni de todo lo que implica, faltarían páginas. Pero sí a dos aspectos a mi juicio sustanciales; primero, la falta de voluntad descentralizadora y segundo, su efecto negativo en la formación y retención de talentos en nuestras regiones.

Respecto a los talentos locales, insisto en la gran cantidad que se pierden anualmente. Algunos que quieren concretar sus sueños emigran a Santiago, buscando oportunidades. La pregunta es obvia: ¿Nos podemos dar el lujo de perder a tantos de estos así de fácil? Como si el país no los necesitara en sus respectivos territorios, borramos de un plumazo a incontables Mistrales y Nerudas, en todas las disciplinas de las artes, ciencias y técnicas.

Pues bien, hecha la crítica, siempre más fácil que la solución, ¿qué podemos hacer para evitar este desastre en nuestras regiones? Pues muchas cosas. Por de pronto apoyar a los institutos y universidades de calidad instalados desde Calama hasta Punta Arenas, pasando por Chiloé. Estas deben tener mayor cantidad de becas y acceso a fondos públicos para sus estudiantes, también incluirlas en los proyectos de desarrollo regional, pues sólo la triple hélice, que nos enseñó la OCDE hace décadas, permite aumentar las posibilidades de éxito en su desarrollo.

Hay muchas más, desde tributarias hasta laborales. Sólo por nombrar una más: debe existir equidad laboral para los profesionales en su tierra, es decir, un porcentaje alto de los cargos y trabajos públicos deben ser ocupados por locales. Y sólo alterar la regla en ausencia de los primeros. Y así muchas otras que podrán encontrar fácilmente. El problema no es falta de ideas.

Termino recordando con cierto dolor un estudio que nos comparó por allá por los ´70 con un conocido país asiático**. Parecida cantidad de habitantes, PIB, pobreza, etc. Hoy a ese país le compramos vehículos, computadores, celulares y hasta ropa y moda. ¿Qué pasó? Muy simple, ellos descentralizaron, desconcentraron y fortalecieron sus capacidades laborales. No perdamos la fe, muchos estamos en esto con convicción.

Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, con estudios de postgrado en la Universidad de Roma, La Sapienza, es actualmente Vicerrector de Operaciones de AIEP.

Fue intendente de la Región de Valparaíso y presidente de la Cámara Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso (CRCP), liderando procesos de articulación entre el sector público, privado y la comunidad regional. Además de ejercer como consultor en Educación Superior para el Ministerio de Educación.

