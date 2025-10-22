¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año

Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tenía un enorme desafío al enfrentar al actual gran puntero del torneo, Coquimbo Unido en condición de visitante. Los albos necesitaban el triunfo para acercarse a la zona de copas internacionales, mientras que el cuadro pirata quería acercarse más al tan ansiado título.

El partido estuvo bastante peleado, donde Coquimbo Unido se mantuvo fiel al planteamiento que lo ha hecho sacar una gran ventaja sobre el resto de los equipos, ya que se mantuvo ordenado y esperando la opción precisa para golpear al cacique. Fue en el minuto 53' cuando los locales se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Bruno Cabrera que les dio la victoria en el encuentro.

Tras esta dolorosa derrota por la cuenta mínima, Colo Colo se llenó de críticas y se mantiene atrás de su gran objetivo que es llegar a la zona de copas internacionales. Si bien este fin de semana también cayó Cobresal, los albos se mantienen a cuatro puntos del cuadro minero, quienes son el último clasificado a esta instancia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Con la dolora derrota por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, las críticas no tardaron de llegar en Colo Colo, ya que se alejan cada vez más de su objetivo de clasificar a las copas internaciones. Además los hinchas del cacique reclaman el compromiso de los jugadores y la falta de jerarquía para poder quedarse con el encuentro.

No hay mucho dinero para refuerzos

Pensando precisamente en los problemas financieros que vendrán en el cacique para la próxima temporada, es que los albos ya están comenzando a planear el mercado de fichajes con mucho cuidado. Es aquí donde para su primer refuerzo, estarían buscando el retorno de Diego Ulloa, lateral izquierdo de 22 años que ha sido una de las figuras de Unión La Calera y esperan que sea un aporte en Macúl.

También podría interesarte: ¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino
Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile