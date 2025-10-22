¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año

Este fin de semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tenía un enorme desafío al enfrentar al actual gran puntero del torneo, Coquimbo Unido en condición de visitante. Los albos necesitaban el triunfo para acercarse a la zona de copas internacionales, mientras que el cuadro pirata quería acercarse más al tan ansiado título.

El partido estuvo bastante peleado, donde Coquimbo Unido se mantuvo fiel al planteamiento que lo ha hecho sacar una gran ventaja sobre el resto de los equipos, ya que se mantuvo ordenado y esperando la opción precisa para golpear al cacique. Fue en el minuto 53' cuando los locales se pusieron en ventaja gracias a la anotación de Bruno Cabrera que les dio la victoria en el encuentro.

Tras esta dolorosa derrota por la cuenta mínima, Colo Colo se llenó de críticas y se mantiene atrás de su gran objetivo que es llegar a la zona de copas internacionales. Si bien este fin de semana también cayó Cobresal, los albos se mantienen a cuatro puntos del cuadro minero, quienes son el último clasificado a esta instancia.

Con la dolora derrota por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido, las críticas no tardaron de llegar en Colo Colo, ya que se alejan cada vez más de su objetivo de clasificar a las copas internaciones. Además los hinchas del cacique reclaman el compromiso de los jugadores y la falta de jerarquía para poder quedarse con el encuentro.

No hay mucho dinero para refuerzos

Pensando precisamente en los problemas financieros que vendrán en el cacique para la próxima temporada, es que los albos ya están comenzando a planear el mercado de fichajes con mucho cuidado. Es aquí donde para su primer refuerzo, estarían buscando el retorno de Diego Ulloa, lateral izquierdo de 22 años que ha sido una de las figuras de Unión La Calera y esperan que sea un aporte en Macúl.

