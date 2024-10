Problemas para Almirón: Colo Colo recibe pésima noticia por expulsión de Erick Wiemberg

El partido de Colo Colo contra Palestino no fue solo alegrías después de que los albos remaran desde atrás para quedarse con los tres puntos. Y es que Erick Wiemberg fue expulsado durante los minutos finales, situación que no dejó contento a Jorge Almirón.

Los albos estaban optimistas en apelar para revertir la medida, pero no podrán hacerlo. Según revelaron medios como ESPN y Radio Agricultura, el defensor solo recibirá una fecha de sanción, lo que no permite el cuestionamiento del castigo. De esta manera, el lateral izquierdo no podrá decir presente en el partido clave contra Deportes Iquique.

Según el informe de árbitro, Wiemberg fue expulsado por "emplear fuerza excesiva" en su choque con Juan Garro, actitud con la que "puso en peligro la integridad física del oponente". Es por aquello que quedaba esperar la resolución del Tribunal de Disciplina, quien dictaminó la fecha de sanción.

Quizás te pueda interesar: ¡Se supo todo! Pablo Milad revela la verdad del caso Palacios en La Roja

Erick Wiemberg no podrá jugar contra Deportes Iquique.

Por todo esto, Jorge Almirón deberá mover el tablero para recibir a Deportes Iquique en un partido donde los albos deben ganar para seguir con la primera opción de ser campeones. De todas formas el DT tiene variantes para cubrir la baja, aunque de seguro no quedó nada contento con la sanción.

Es así como el Cacique sufrió otro castigo en esta recta final de temporada, el que se suma a la pasada sanción de la ANFP contra Carlos Palacios y los tres partidos en los que Jorge Almirón no pudo estar en el banco por su expulsión contra Universidad Católica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.