¡Efecto Nicolás Massú! Chile es el segundo mejor país de sudamérica en la Copa Davis

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana la selección chilena de tenis volvió a al acción al disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis. Fue aquí donde nos enfrentamos en condición de local en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional al combinado de Serbia, quienes venían sin su máxima figura, Novak Djokovic.

Nuestros representantes sintieron el aliento del público en casa, por lo que pudieron vencer a Serbia en la llave de manera impecable, ya que lograron la victoria en todos los enfrentamientos quedándose con un aplastante 4-0. Con esto aseguramos nuestro paso a la siguiente ronda de la competencia.

En la segunda y última ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, la selección chilena de tenis tendrá un duro desafío al enfrentar al combinado de España, quienes son los actuales subcampeones del torneo. La llave se disputará en septiembre, donde como punto a favor tenemos el ir nuevamente en condición de local.

Tras la llegada de Nicolás Massú como capitán de la selección chilena de tenis, no hemos vuelto a perder alguna llave de Copa Davis en condición de local, donde ahora se suma a la estadística la aplastante victoria por 4-0 sobre el combinado de Serbia para avanzar a la última etapa de los Qualifiers de este año.

Seguimos subiendo en el ranking de Copa Davis

Gracias a esta gran victoria, el combiando nacional además subió en el ranking de las selecciones de la Copa Davis, donde es la segunda mejor sudamericana. Los primeros tres lugares son ocupados por Italia, España y Alemania respectivamente. En cuanto a los sudamericanos, Argentina es la mejor en el puesto 10 y Chile aparece en el lugar 14, superando a otro sudamericano como Brasil en el puesto 18.

