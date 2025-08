¡Lanzó grave acusación! El blindaje que le hicieron a JC Rodríguez tras tenso momento con dirigente minero

El dramatismo y la tensión se apoderaron de la transmisión de Mega, donde el principal protagonista fue JC Rodríguez. Todo ocurrió mientras se informaba sobre la terrible emergencia en la mina El Teniente, perteneciente a Codelco, que dejó a un minero fallecido y a otros 5 desaparecidos.

De acuerdo con algunas versiones, un estruendo se escuchó antes de que lo peor ocurriera. En ese sentido, se habló de una posible tronadura, algo que el presidente del sindicato de la mina, Alfonso Saavedra, descartó tajantemente al micrófono de Roberto Saa, en Meganoticias Alerta.

“¡En esos momentos no había nada!“, lanzó el dirigente, quien inmediatamente cargó contra la prensa. “Se dicen diferentes cosas, ustedes mismos en los programas matinales entrevistaron a trabajadores y dijeron que en ese momento no había nada. Entonces ¡cuál es el motivo de seguir diciendo cosas que no corresponden!", descargó Saavedra.

Frente a eso, Saa se apuró a corregir al presidente sindical: “Nadie ha dicho eso”. Además, señaló que “nosotros sacamos el comunicado también que decía que no hubo tronadura”.

Sin embargo, el dirigente insistió en su postura y apuntó todos sus dardos contra JC Rodríguez: “Yo lo ví en Chilevisión. Le voy a decir con nombre y apellido, don Julio César en la mañana entrevistó a un trabajador y lo escuché ¿estamos claros?”.

Rodrigo Sepúlveda, quien se encontraba en el estudio de Mega, no se quedó callado frente a la acusación. “No es culpa de Julio. Él entrevista a una persona, va y le dice lo que estima a una pregunta. No es culpa de Julio César, creo yo, sin haber visto el matinal”, defendió el Sepu.

En ese momento, Roberto Saa también se sumó a la defensa del rostro de CHV. “¿Sabe qué? Voy a salir en defensa de Julio César Rodríguez. Lo que pasa es que nosotros los comunicadores replicamos en pantalla lo que dicen los trabajadores, dirigentes o ejecutivos. No se puede adosar a nosotros", explicó.