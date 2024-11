"Me sentía culpable": Jorge Almirón acusa el gran daño que hizo la U a Colo Colo con su denuncia

Ya finalizado el Campeonato Nacional 2024, el técnico Jorge Almirón analizó en profundidad lo que fue la controversial denuncia de Universidad de Chile por su presunto desacato al reglamento del torneo frente a Huachipato, y de paso, reveló cómo afectó en la interna del Cacique la acusación de los azules en el Tribunal de Disciplina.

Así es, luego de conocerse que la U acudirá al TAS por el fallo a favor del 'popular' en dos instancias, el DT insistió en su inocencia: "Por reglamento, porque me expulsaron, me dieron tres fechas". "¿Tengo que estar en un palco? Estoy en el palco, pero no puedo estar sentado, sin hablar, sin moverme", arrancó en diálogo con la Arenga del Abuelo.

"Es imposible, yo estoy corriendo, me vuelvo loco. Ese partido era importante, lo ganamos 2 a 1. Yo me estoy moviendo, estoy atento a todo lo que pasa, sin poder tomar una decisión. No puedo tomar ninguna decisión ahí, no podía tomar, no tenía tiempo de nada", profundizó sobre la comentada secuencia en Talcahuano.

"La telepatía entre nosotros no existe. Nos entendemos, pero no, con el cuerpo técnico no puedo. Explicar esto es una locura, se agarraron de algo que no es culpa nuestra, estábamos a 10 puntos. Bueno, sí es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero hasta ahí yo puedo explicar. Yo les digo hoy que nos tocó ganar", disparó el argentino.

Y para finalizar, reveló la tensión que se vivió en Colo Colo: "Porque me vieron ahí moviéndome, que le quiten tres puntos al club más importante de Chile, me sentía culpable". "Don Víctor, que hace 25 años trabaja en el club, el coordinador, le echaron la culpa a él. Y estaba el utilero con el teléfono, sacaron foto y pobre el utilero, no sabía qué hacer", cerró Almirón.

