“Duele Chile, nos derechizamos”: Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

Profesor se viraliza con profunda reflexión tras resultados de primera vuelta en elecciones

Por: Catalina Martínez

En las últimas horas se volvió viral un profesor llamado Alexis Aravena, a raíz de los resultados de las elecciones 2025, en las que Jeannette Jara y José Antonio Kast avanzaron a la segunda vuelta, aunque el candidato republicano lo hace con una ventaja según las cifras entregadas este 16 de noviembre.

Frente a esa premisa y nada conforme con los resultados, el joven docente dejó una profunda reflexión a través de su cuenta de Tik Tok, afirmando que “ganó el discurso de odio, el populismo, el egoísmo”.

Chile no votó por convicciones políticas, Chile esta vez votó por odio, votamos por odio, votamos por odio al venezolano, votamos por odio al extranjero, votamos por odio al pobre, votamos por odio al supuesto comunismo”, recalcó. 

“Ganó la ignorancia”

Para continuar, señaló que le “duele Chile”, afirmando que el país “se derechizó” y que terminó imponiéndose “el individualismo”, donde —según su visión— solo parece importar ir a comprar al Costanera Center, mientras no se considera la realidad de los adultos mayores que no logran llegar a fin de mes o de los jóvenes de clase obrera que enfrentan barreras para acceder a puestos de relevancia en una empresa.

Ganó la ignorancia, creer que seremos un país comunista, venció el creer que nos estamos cayendo a pedazos, que el país prácticamente está en desfalco”, agregó el profesor en su descargo. 

Además, puntualizó que, a su juicio, la extrema derecha no solo ganará las elecciones presidenciales, sino que también conquistó el Parlamento. Fue más allá al afirmar que el país podría enfrentar tiempos de represión.

La gran mayoría de las personas se volvió arribista, creen que por ganar 200 o 300 lucas más y poder ir a comprar una chaqueta Zara al Costanera Center es mejor que el resto”, criticó el joven. 

Al final, hizo un desalentador llamado: “Afirmense para lo que viene. Aunque todavía tengo esperanzas de que vamos a despertar (...) Me da pena ver un país tan ignorante, tan arribista, lleno de desclasados porque unos no se van a sentar en la mesa con los cuicos, ustedes de nuevo fueron tontos útiles”.

@profealexisaravena #dueleschile #jeanettejara2026 #eleccionesenchile #jarapresidenta2026 #derechamiserable ♬ Corazones Rojos - Los Prisioneros

