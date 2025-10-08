Boca Juniors mira atento: los millones que pide la U de Chile para vender a Lucas Assadi

No cabe dudas de que Lucas Assadi siempre demostró ser un jugador especial y este 2025 lo confirmó. El talentoso jugador está teniendo su consolidación en la U y, por lo mismo, la dirigencia ya estableció el precio por el que escucharán ofertas para desprenderse de él.

Según informó LaTercera, el ‘10’ de los azules tiene un valor de 5 millones de dólares como mínimo para comenzar a negociar. Actualmente no tiene cláusula de rescisión, así que Michael Clark y compañía podrían determinar libremente la cifra final para su venta.

Lucas Assadi se planta como el gran negocio azul

Lo cierto es que la dirigencia deberá tener en consideración un aspecto importante; la renovación de Assadi. Y es que el canterano de los universitarios tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que podrían terminar perdiéndolo gratis si no agilizan las negociaciones con él.

La U no quiere menos de 5 millones por su máxima estrella.

Los números de Assadi en la U

Entre todas las competencias, Assadi acumula 11 goles y seis asistencias en 28 partidos disputados, cifras destacadas y que reflejan la importancia que ha obtenido en el plantel azul durante esta temporada.

Es justamente por esto que la dirigencia lo tiene bien valorado y exige mínimo 5 millones de dólares para recién sentarse a negociar. Destacar que ya hay clubes interesados en quedarse con sus servicios, siendo Boca Juniors quien ha tomado la delantera últimamente.

