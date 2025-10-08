ANFP toma decisión final con el futuro de Nicolás Córdova tras fracaso de Chile Sub 20

anfp toma decisión con Nicolás Córdova.

Por: Fabián Marambio

Nicolás Córdova estuvo lejos del nivel esperado con Chile Sub 20 en el Mundial pero esto no es tema de importancia en la ANFP. Pablo Milad y compañía confían en las capacidades del entrenador y, por la misma razón, tienen todo definido respecto a su futuro.

A pesar de su nula autocrítica, malos resultados y pésimo rendimiento táctico, en la ANFP están satisfechos con el trabajo realizado y mantendrás sus funciones. Todo esto fue confirmado incluso antes del Mundial, pues en Radio ADN afirmaron que "independiente de lo que suceda, continuará como líder de las divisiones menores".

Esto quiere decir que Nicolás Córdova continuará en sus labores de jefe de las divisiones inferiores de La Roja. Sin embargo, esto tendrá que postergarse ya que ahora se sumará al cuerpo técnico de Sebastián Miranda en la Sub 17, plantel que se prepara para enfrentar el Mundial de la categoría.

Nicolás Córdova seguirá trabajando en La Roja.
Nicolás Córdova seguirá con sus funciones en las categorías de Chile.

Córdova seguirá en sus labores tras fracasar con Chile Sub 20

Es más, el entrenador volverá a dirigir a Chile adulto en la Fecha FIFA de noviembre, instancia en la que La Roja viajará hasta Rusia para enfrentar a Perú el 11 del mismo mes. Así las cosas, Nicolás Córdova tiene su puesto asegurado en la ANFP, al menos mientras esté Pablo Milad al mano.

Y es que el mandamás de la ANFP ha recalcado en reiteradas ocasiones que, mientras la actual dirigencia continúe al mando, Córdova seguirá teniendo un respaldo importante para cumplir con todas las labores que ha realizado hasta el momento.

