“Mándenme un WhatsApp”: La explicación de José Antonio Kast que se volvió tendencia tras choque con presidente Boric

Por: Catalina Martínez

Un verdadero huracán se desató en redes sociales y medios de comunicación. Y todo luego de que el presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, protagonizarán el quiebre del traspaso de mando en medio de un clima de recriminaciones cruzadas y confrontaciones públicas. 

Recordemos que, en los últimos días, se desató la polémica a raíz del denominado “cable chino”, un proyecto de conexión digital directa entre Chile y China. Dicha iniciativa despertó alertas desde Washington por un presunto impacto en seguridad y soberanía tecnológica, además de abrir un flanco internacional, marcado por las gestiones de Estados Unidos para intentar frenar su desarrollo.

Bajo ese clima de tensión política, y en el marco de las reuniones bilaterales previas a la entrada del próximo Gobierno, se desató el fuerte choque entre Boric y Kast, cuyo último encuentro terminó en menos de 30 minutos. 

La llamada del 18 de febrero

Tras esa conversación, fue el líder republicano quien optó por bajarse del proceso de coordinación, argumentando que el actual jefe de Estado se negó a “retractarse” públicamente de que lo había contactado para informarle sobre la iniciativa del “cable chino”.

Más tarde, tanto el presidente Boric como Kast reconocieron que el primero llamó al segundo durante la jornada del 18 de febrero, donde abordaron distintos asuntos de la agenda, incluido el proyecto del controvertido cable submarino.

Según la versión entregada por el presidente electo, en ese contacto telefónico los temas solo fueron “enunciados”, asegurando que no se sintió plenamente informado. En contraste, el actual mandatario sentenció que las explicaciones completas estaban pensadas para entregarse durante la reunión agendada para la mañana de este martes, la cual, finalmente, no llegó a buen puerto. 

La llamada que Kast no contestó 

Dos días después, tras conocerse las sanciones y cancelaciones de visas dictadas por Estados Unidos el 20 de febrero, Gabriel Boric reveló que intentó comunicarse con José Antonio Kast, mientras se encontraba de visita en Rapa Nui. Sin embargo, este último no atendió el llamado

Al respecto, según recogió Publimetro, Kast explicó: “El teléfono del Presidente Boric me aparece como número desconocido... yo no contesto números desconocidos, no contesto todas las llamadas y muchas veces digo ‘mándenme un WhatsApp’, y no tengo ningún WhatsApp del Presidente”. 

Luego, respecto a la cancelación del encuentro de hoy, afirmó: “La suspensión de la reunión de hoy no es solamente por los dichos del presidente, que yo le he pedido aclarar el día de hoy porque se puede malinterpretar lo que él dice en una entrevista”. 

En cambio, afirmó que se debe a la “falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia (...) le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”.

