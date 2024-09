"Fue muy amenazante": el tenso encuentro de Andrés Chadwick y equipo de TVN en la calle

A través de redes sociales 24 Horas compartió el momento en que un periodista del canal intentó entrevistar al exministro Andrés Chadwick por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, soborno y fraude tributario en el llamado Caso Audios.

Recordemos que, Chadwick fue compañero de universidad de Hermosilla y a través de los chats recabados por la Policía desde el teléfono del imputado se ha dado cuenta del estrecho vínculo que mantenían. Además, tras la polémica por el sueldazo que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS), el primo de Piñera, presentó su renuncia a la presidencia del directorio de esta casa de estudios.

La particular declaración de Chadwick con periodista

A la salida de la universidad antes mencionada, el periodista de TVN Tomás Guiñez intentó sacarle alguna cuña al exministro, ante lo que Chadwick respondió. “He dicho a todos los medios que cuando tenga que hablar, yo los voy a convocar. Así que te pido mil disculpas” partió diciendo mientras caminaba a su vehículo acompañado de otra persona.

Ante esto, el periodista insistió y le dijo. "No estamos haciendo nada malo, solo nuestro trabajo. Solo un minuto...” expresó el profesional. “No. Ustedes saben que yo ya todo eso lo he respondido. Muy amable. Muchas gracias. Está todo respondido, querellas presentadas...” recalcó el histórico de la UDI mientras se subía al auto. Sin embargo fue en ese minuto donde lanzó una particular frase. “Muchas gracias y cuídese. Cuidado ¿ah?” mencionó cerrando la puerta.

Arranca de la prensa igual como esos weones que salían En Su Propia Trampa; Se fue con amenaza al periodista?; "Soy solo yo, o el “cuídese” fue MUY amenazante?"; "Igual felicito al periodista que algo trato de hacer, incluso pareciera que le temblo la voz. Ojala no le pase nada, ese ´cuidese´da para pensar", fueron algunos de los comentarios que dejó el momento.

