¿Se limpia la culpa? Nicolás Córdova deja insólitas excusas tras humillación de Chile Sub 20

Para sorpresa de pocos, Chile Sub 20 sucumbió ante el poderío mexicano en el Mundial de la categoría y poco pudo hacer para evitar la eliminación. Los pupilos de Nicolás Córdova terminaron goleados por 1-4 y, a pesar de esto, el entrenador se limpió la culpa con un insólito análisis.

El DT habló con D Sports tras la humillación de La Roja y dijo que "las tomas de decisiones no se trabajan en una semana; se forman en un proceso que lleva siete u ocho años. Me pudo hacer cargo del último proceso, pero no puedo hacerme cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos antes".

Todas estas declaraciones van en la misma línea que ha seguido el estratega a lo largo de la competencia Sub 20, donde ha carecido de autocrítica y ha dejado insólitas declaraciones para justificar el pésimo rendimiento de Chile en la competencia.

Quizás te pueda interesar: ¡Un pedido de auxilio! Clubes de Segunda División mandan carta de ayuda a la ANFP

"YO ME PUEDO HACER CARGO DE ESTE ÚLTIMO PROCESO, NO DE LO QUE PASÓ ANTES" 🇨🇱



🗣 Nicolás Córdova, entrenador de Chile, luego de la derrota 4-1 ante México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.



La Roja quedó eliminada del #MundialSub20EnDSPORTS.



🎙 @M_EscobarAlvear pic.twitter.com/OvDSoQ8VWC October 8, 2025

Nicolás Córdova y su análisis del duelo ante México

Respecto al partido en sí, el DT afirmó que "tuvimos un par de acciones clarísimas para empatar y antes incluso para ir en ventaja. Después, logramos por unos 20 o 25 minutos equiparar realmente muy bien el juego, y también en ese tramo tuvimos un par de ocasiones claras de gol. Creo que esa ha sido la gran falencia que hemos tenido en este Mundial; no concretar todo lo que generamos".

Ahora todas las miradas recaen en la Selección adulta, quien se prepara para enfrentar un partido amistoso ante Perú sin tener aún un entrenador definido de cara al futuro, lo que refleja todo el pésimo escenario que se vive en el fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.