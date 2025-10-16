¡Sigue firme! Alejandro Tabilo continúa cosechando triunfos en Italia

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Luego de caer en la tercera ronda del Master 1000 de Shangai ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, Alejandro Tabilo se trasladó hasta tierras italianas para disputar el Challenger de Olbia. Es aquí donde nuestra primera raqueta nacional es el primer sembrado del torneo y espera seguir sumando puntos para el ranking ATP.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Alejandro Tabilo continúa su participación en el Challenger 125 de Olbia en Italia, donde en su debut dio cuenta del tenista local Lorenzo Carboni (386) en tres sets con parciales de 4-6/6-3/7-6. El día de hoy por los octavos de final superó al estonio Daniil Glinka (293) nuevamente en tres sets en parciales de 6-3/5-7/6-1 en casi dos horas de partido.

Con esta nueva victoria, nuestra raqueta nacional defiende con éxito 40 de los 50 puntos del año pasado y tendrá un leve descenso hasta el lugar 74 del mundo. Ahora por los cuartos de final tendrá que enfrentarse el día de mañana desde las 10:00 horas al español Pablo Carreño Busta (104), quien superó hace pocos instantes al francés Luka Pavlovic (217).

También te puede interesar: ¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba