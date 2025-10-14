¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba

Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (72), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Luego de lograr el título en el Challenger de Cali, Tomás Barrios continúa con la gira sudamericana, donde ahora se trasladó hasta tierras brasileñas para disputar el Challenger 75 de Curitiba, donde espera poder seguir sumando puntos para acercarse al tan ansiado Top 100 del ranking ATP al menos en esta temporada.

El día de hoy, Tomás Barrios (119) tuvo su debut en el Challenger 75 de Curitiba en Brasil, donde debió enfrentar al tenista local Joao Reis Da Silva (208), es aquí dodne consiguió una trabajada victoria al venir desde atrás y quedarse con el partido en tres sets por parciales de 3-6/6-4/6-2, sellando así su paso a los octavos de final del torneo.

Gracias a esta buena victoria, ahora en los octavos de final nuestra raqueta nacional se enfrentará al boliviano Murkell Dellien (279), quien es el hermano menor de Hugo Dellien. Este partido se disputará el día de mañana en horario por confirmar y es de espera que el tenista nacional pueda ir en búsqueda de un nuevo título.

