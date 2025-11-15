Alejandro Tabilo encara al presidente del tenis chileno tras polémica por Copa Davis: "Es una persona con..."

Como era de esperarse, Alejandro Tabilo contestó con todo a las críticas de Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile que cuestionó su posible ausencia en las Qualifiers de Copa Davis dado que esa misma semana disputará el Ultimate Tennis Showdown, torneo de exhibición que se llevará a cabo en México.

"La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la Federación. Nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis. El contrato con la UTS tampoco está firmado, fue decisión de parte de ellos subirlo antes", arrancó en diálogo con Radio ADN.

"No debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve hoy con Massú. Siempre he soñado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos delicados", profundizó.

Su descargo contra Elías y la federación

Pero eso no fue todo, y es que el zurdo dejó un potente dardo a Sergio Elías por sus dichos: "Las palabras las sentí bastante injustas y agresivas, él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar. Hay momentos en la carrera donde necesitamos pensar en nosotros mismos".

"El problema y malentendido que se armó ahora es ciento por ciento por una reacción agresiva y desproporcionada del presidente de la Federación, quien tiene cero contacto con los jugadores. Tuve una muy buena conversación hoy con Massú, a quien le confirmé mi prioridad e intención de jugar la Davis", cerró Tabilo.

