¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (81), Cristián Garín (105), Tomás Barrios (111), Nicolás Jarry (122) y Matías Soto (281).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Tras caer en los octavos de final del ATP 250 de Grecia ante Novak Djokovic, Alejandro Tabilo aparentemente habría dado por terminada su temporada, ya que no ha vuelto a participar de ningún torneo, ni siquiera en el circuito Challenger, pero el estar actualmente en el puesto 81° del ránking lo deja bastante tranquilo, ya que con esto puede acceder a la mayoría de los torneos de forma directa.

Una enorme y fuerte polémica se ha encendido en el tenis nacional con Alejandro Tabilo, esto ya que en las últimas horas, nuestra primera raqueta nacional fue anunciado como participante del Ultimate Tennis Showdown, un evento de exhibición que se realizará en México entre el 5 y 7 de febrero del próximo año, el problema es que Chile estará disputando la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Devies entre el 6 y 8 de febrero.

Fuertes críticas por la decisión del tenista

Esto significaría que Tabilo nuevamente estaría ausente para defender a Chile en la Copa Davies al igual que pasó en septiembre con Luxemburgo, pero en esa ocasión venía recuperándose de una lesión, la pólémica es que ahora sería por una exhibición que le generará un buen rédito económico. Ante esto, Sergio Elías, Presidente de la Federación de Tenis de Chile, no se guardó sus críticas. "Estamos indignados con la decisión de Alejandro, me parece inaceptable, es una falta de respeto al equipo, a sus compañeros y capitán, y sobre todo hacia la camiseta que representa a millones de chilenos".

