¿Te lo esperabas?: Así evaluó la prensa argentina a Carlos Palacios en el triunfo de Boca ante River

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca Juniors derrotó por 2-0 a River Plate por la fecha 15 del torneo de Clausura, y el chileno Carlos Palacios disputó 74 minutos de un encuentro que le ha significado críticas divididas, pues mientras los hinchas lo ovacionaron, la prensa trasandina lo reprobó con todo.

Así es, el ex Colo Colo no pasó para nada desapercibido en La Bombonera, y es que al momento de ser sustituido en la recta final del compromiso debido a una lesión muscular, la fanaticada bostera le respondió de manera memorable: gritos y aplausos para el ofensivo, que estuvo bastante activo dentro de la cancha.

El superclásico de Carlos Palacios:

⏰ 74' Minutos

👌🏻 31 Toques

✅ 74% Pases precisos

⚔️ 5/9 Duelos ganados

📈 6.9 Nota pic.twitter.com/GrEpi4mARO November 9, 2025

Sin embargo, los medios al otro lado de la cordillera no quedaron conformes con su actuación, como es el caso de Bolavip Argentina, que lo tildó como "el peor en cancha en el bando xeneize", crítica no muy lejana a lo publicado por Planeta Boca: "Flojo Superclásico del chileno, no logró entrar nunca en juego. Irregular nivel".

Por su parte, ESPN le propinó un 6 como nota a Palacios, además de un detallado análisis: "Estuvo más preocupado por el contacto y por buscar la amarilla de los rivales. En el complemento, mejor: hizo amonestar a Armani con una gran corrida por la banda derecha en la que el arquero salió lejos y cometió una mano. Y luego participó de una jugada en la que agarraron a River mal parado y no terminó en gol de casualidad de Giménez".

Boca vuelve a la Libertadores

Cabe destacar que el triunfazo de Boca Juniors frente a River Plate significó mucho más que solo tres puntos y el honor de vencer a su clásico archirrival, y es que luego de tres largos años, el cuadro xeneize consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde en 2026 buscará su séptima corona en el certamen.

💙💛 ¡Ganó el Superclásico y se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2026! Bienvenido @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/lBvh4lXUyZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 9, 2025

