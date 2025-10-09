¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios

Carlos Palacios ha tenido una temporada irregular en Boca Juniors, a pesar de ser titular. La "Joya" ha sumado altos y bajos defendiendo la camiseta xeneize, pero aún así el reclutador de un importante equipo europeo lo llenó de elogios demostrando que lo tienen en la mira.

En el Arsenal están atentos con Carlos Palacios

Jonathan Vidallé, jefe de scouts del Arsenal en Sudamérica, conversó con Radio ADN y confesó que sigue a la "Joya". "Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española. Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura y lo seguí de ahí en adelante", señaló.

En ese mismo sentido, Vidallé añadió que “uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca, pero lo limita un poco su cabeza, porque si ese chico tuviera mejor mentalidad, brillaría aún más”.

El Arsenal mira atento a Carlos Palacios.

El reclutador del gigante inglés también opinó sobre la situación de Palacios en La Roja, donde no ha logrado consolidarse como pilar de la nueva generación. “Obviamente, su carrera es indiscutible, pero podría rendir un poco más en la selección o hacerse líder como Arturo Vidal o Gary Medel”, concluyó.

Los números de Palacios en Boca Juniors

Durante este 2025, el atacante ha disputado un total de 28 partidos con los xeneizes, registrando solo tres goles y cuatro asistencias. Estas estadísticas no solo reflejan el irregular rendimiento del chileno, sino también la compleja temporada que ha llevado el club en todas las competencias.

