La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20: "No esperemos..."

Si bien ya han pasado varias semanas del inapelable fracaso de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20 que se disputó en nuestro país, Pablo Milad, presidente de la ANFP, realizó ahora un profundo análisis de las recriminaciones que recibió La Roja, y lejos de una verdadera autocrítica, el dirigente defendió el proceso.

"Aquí se ha hablado de que Chile participa, que anda bien... En los mundiales en que hemos participado, Chile no ha pasado la segunda fase en ninguno. No hemos pasado más allá de la segunda fase y quedar eliminados. Eso ha sido el rendimiento de Chile, con Generación Dorada, con todo", arrancó en diálogo con La Tercera.

Pero eso no fue todo, y es que el mandamás del ente rector del balompié nacional le dejó un potente recado a los hinchas y la prensa, y es que para él no tiene sentido pensar que nuestra selección pueda soñar con un título: "Entonces, no esperemos salir campeones mundiales de un día para otro. Eso es un proceso".

"El rendimiento no se dio. Los jugadores que teníamos, es lo que se vio. Nosotros no culpamos a nadie. Como dirigentes, tenemos que cumplir una función que es dotar de todas las necesidades que se requieran y que la planificación lo solicite", sentención Pablo Milad, que cada vez empaña más su presunto legado.

Los números de Chile en el Mundial Sub 20

Ante las sorpresivas palabras del máximo dirigente del fútbol chileno, no está de más repasar lo que fue la campaña de la Selección Chilena en aquel Mundial Sub 20 para el olvido, donde los números hablan por sí solos: de un total de cuatro partidos, la cuestionada Roja de Nicolás Córdova ganó tan solo uno y sufrió tres derrotas.

