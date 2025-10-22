¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja

Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

La búsqueda de técnico en la Selección Chilena podría entrar en su recta final, y el nombre de Manuel Pellegrini vuelve a ganar fuerza. El “Ingeniero” es el gran anhelo de todos en Chile y, al parecer, su llegada al banquillo nacional podría darse muy pronto.

Según informó La Tercera, una persona del círculo cercano al “Ingeniero” aseguró que el DT ve con buenos ojos la posibilidad de dirigir a La Roja, lo que reaviva la ilusión de verlo al mando del equipo nacional.

Manuel Pellegrini tiene gran interés para asumir en La Roja

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente”, dijo el cercano al “Ingeniero” que conversó con el citado medio.

manuel pellegrini
Pellegrini tendría 50% de convertirse en DT de Chile.

En ese mismo sentido, también señaló que “sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Por algo nunca quiso ir a Ecuador, Colombia o Brasil”.

El contrato de Pellegrini con el Real Betis

Recordar que el “Ingeniero” finaliza contrato en junio de 2026, escenario que parece perfecto para que retorne a Chile y comience a preparar los próximos partidos de la Selección, entre los que aparecen la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

