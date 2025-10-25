¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno

Tal como anunció hace algunos días, Humberto Suazo disputa este viernes 24 de octubre su último partido como futbolista profesional, y fue Carlos Caszely quien no solo se sumó a los miles de elogios al icónico delantero nacional, pues destacó el nombre de 'Chupete' con una brutal reflexión sobre el deporte en Chile.

Fue en Radio ADN que el ídolo de Colo Colo se refirió al retiro del 'hombre venido del planeta gol', donde primero lamentó no poder estar presente hoy en el Lucio Fariña Fernández: "Me hubiese gustado poder estar, como estuve en la despedida de Iván Zamorano, de Marcelo Salas, Esteban Paredes y todos los grandes futbolistas que han hecho algo por el deporte chileno".

Bajo la misma línea, Caszely destacó la importancia del delantero, poniéndolo a la par de los más grandes deportistas en la historia de nuestras tierras: "Aplaudo a esa gente que ha hecho algo por el deporte en este país, como lo hice con Hans Gildemeister, Fernando González, Nico Massú o el gran Chino Ríos".

👏🏼2️⃣6️⃣ CHUPETE, LEYENDA DEL FÚTBOL NACIONAL



A los 26 minutos del partido entre San Luis y Deportes Copiapó, los hinchas Canarios y los jugadores rindieron un emotivo homenaje a Humberto Suazo, en su despedida oficial de las canchas.



¡Gracias por tanto, Hombre Venido del Planeta… pic.twitter.com/5Tor2oHE86 October 24, 2025

"Todos estos hechos históricos han armado un poco la pobre trayectoria deportiva que tenemos en este país. No hay que olvidarse que Chile es un país no deportivo, no es un país lector, entonces cuando hay estos hitos tan importantes, hay que resaltarlos. Un poquito, pero hay que resaltarlo de todas maneras", cerró categórico.

La carrera de 'Chupete'

Cabe mencionar que Humberto Suazo decidió colgar los botines tras casi 26 años de una exitosa carrera, donde vistió los colores de Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Santa Cruz, La Serena, y también marcó época en la Selección Chilena.

La carrera de Humberto "Chupete" Suazo ⚽🌍

🏟️ 482 Partidos

⚽ 202 Goles

🅰️ 32 Asistencias

🏆 9 Títulos pic.twitter.com/AzdX5wIbIy — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) October 24, 2025

