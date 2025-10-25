¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno

La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

Tal como anunció hace algunos días, Humberto Suazo disputa este viernes 24 de octubre su último partido como futbolista profesional, y fue Carlos Caszely quien no solo se sumó a los miles de elogios al icónico delantero nacional, pues destacó el nombre de 'Chupete' con una brutal reflexión sobre el deporte en Chile.

Fue en Radio ADN que el ídolo de Colo Colo se refirió al retiro del 'hombre venido del planeta gol', donde primero lamentó no poder estar presente hoy en el Lucio Fariña Fernández: "Me hubiese gustado poder estar, como estuve en la despedida de Iván Zamorano, de Marcelo Salas, Esteban Paredes y todos los grandes futbolistas que han hecho algo por el deporte chileno".

Bajo la misma línea, Caszely destacó la importancia del delantero, poniéndolo a la par de los más grandes deportistas en la historia de nuestras tierras: "Aplaudo a esa gente que ha hecho algo por el deporte en este país, como lo hice con Hans Gildemeister, Fernando González, Nico Massú o el gran Chino Ríos".

Te puede interesar: ¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión

"Todos estos hechos históricos han armado un poco la pobre trayectoria deportiva que tenemos en este país. No hay que olvidarse que Chile es un país no deportivo, no es un país lector, entonces cuando hay estos hitos tan importantes, hay que resaltarlos. Un poquito, pero hay que resaltarlo de todas maneras", cerró categórico.

La carrera de 'Chupete'

Cabe mencionar que Humberto Suazo decidió colgar los botines tras casi 26 años de una exitosa carrera, donde vistió los colores de Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Santa Cruz, La Serena, y también marcó época en la Selección Chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones
eduardo artés y jeannette jara

La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara
guatón beltrán, caso krishna aguilera

Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”
pelea u de chile vs lanús.

No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo
johnny herrera u de chile

No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús
Lanús acusa robo en Copa Sudamericana.

¿Estaba avisado? Capitán de Lanús acusa robo por penal cobrado a la U en Copa Sudamericana

¡Quieren dar el golpe en casa! La formación de Universidad de Chile para recibir a Lanús

¿Será posible? Presidente de la FIFA le hace una enorme promesa a Bolivia

¡Hay pulga para rato! La enorme noticia de Lionel Messi en su carrera deportiva
Jugadores Universidad de Chile

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús