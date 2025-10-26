¡Atención, cuidado!: Manuel Pellegrini rompe el silencio sobre su posible arribo a la Selección Chilena

Manuel Pellegrini y su posible arribo a la Selección Chilena

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

El culpable de la derrota de la U según Johnny Herrera

No es la ANFP: Johnny Herrera acusa al único culpable de la derrota de la U ante la UC
Fue planificado: Detenido por Krishna Aguilera

Aseguran que fue planificado: Detenido por asesinato de Krishna Aguilera será formalizado
La U y Clark en picada contra la ANFP, Colo Colo y la UC

Tras perder el clásico: En la U destrozan a Milad y la ANFP con palito a Colo Colo y la UC
tiroteo

Niña de 3 años y tres adultos resultan heridos tras tiroteo en feria libre de Talcahuano
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico
Garín se retira en semifinales del Challenger de Costa de Sauipe

Challenger de Costa de Sauipe: Cristian Garín se retira en semifinales y pierde increíble oportunidad
hallan-con-vida-a-gonzalo-montoya-exalcalde-de-macul-habría-v0-eQ6TJXqNeodubj2QgxW3cnWYfgmC7_g6devefoKELQY.jpeg

Anunciaron acciones legales: Familia de Gonzalo Montoya critica reportaje de Canal 13 y respalda trayectoria del exalcalde
Las Condes

Niño de 11 años fallece tras caer desde un décimo piso en Las Condes: PDI entregó detalles del accidente
Krishna Aguilera

"Se protegen entre ellos”: Amplían detención de sospechosos por desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo
Emotiva despedida de Matías Fernández a Humberto Suazo

¡Nostalgia pura!: Las palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo que emocionaron a todo Chile y Colo Colo

Luego del paupérrimo paso de Ricardo Gareca por La Roja, sigue siendo una interrogante quién asumirá el banco nacional de cara al próximo proceso, pero en medio de las especulaciones, el entrenador Manuel Pellegrini rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de verlo como nuevo DT de la Selección Chilena.

Fue en la conferencia previa al encuentro del Real Betis contra el Atlético Madrid por la décima jornada de La Liga española que el 'ingeniero' abordó las chances que tiene de tomar las riendas de nuestra selección, desafío que parece encantarle: "Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país".

Sin embargo, el adiestrador fue enfático en que más allá de lo que pueda ocurrir con su futuro, esto no afectará en lo absoluto su presente en el cuadro bético, donde aún trabajan para resolver su continuidad: "Hemos tocado muchas veces el tema (de llegar a La Roja), pero no tiene nada que ver con mi renovación acá".

Te puede interesar: VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico

"No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia", lanzó tajante el técnico nacional, aunque si bien sus dichos parecían un verdadero portazo para la Selección Chilena, finalizó con un último recado que desató la ilusión de más de un hincha: "Siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país".

La ANFP lo espera

Cabe mencionar que las palabras de Pellegrini llegan justo cuando en los últimos días, Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirmó su interés en el estratega: "Bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección".

"Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro, no podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia. Está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir", profundizó el mandamás del fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

El culpable de la derrota de la U según Johnny Herrera

No es la ANFP: Johnny Herrera acusa al único culpable de la derrota de la U ante la UC
Fue planificado: Detenido por Krishna Aguilera

Aseguran que fue planificado: Detenido por asesinato de Krishna Aguilera será formalizado
La U y Clark en picada contra la ANFP, Colo Colo y la UC

Tras perder el clásico: En la U destrozan a Milad y la ANFP con palito a Colo Colo y la UC
tiroteo

Niña de 3 años y tres adultos resultan heridos tras tiroteo en feria libre de Talcahuano
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico
Garín se retira en semifinales del Challenger de Costa de Sauipe

Challenger de Costa de Sauipe: Cristian Garín se retira en semifinales y pierde increíble oportunidad
hallan-con-vida-a-gonzalo-montoya-exalcalde-de-macul-habría-v0-eQ6TJXqNeodubj2QgxW3cnWYfgmC7_g6devefoKELQY.jpeg

Anunciaron acciones legales: Familia de Gonzalo Montoya critica reportaje de Canal 13 y respalda trayectoria del exalcalde
Las Condes

Niño de 11 años fallece tras caer desde un décimo piso en Las Condes: PDI entregó detalles del accidente
Krishna Aguilera

"Se protegen entre ellos”: Amplían detención de sospechosos por desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo
Emotiva despedida de Matías Fernández a Humberto Suazo

¡Nostalgia pura!: Las palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo que emocionaron a todo Chile y Colo Colo
Garín semifinalista del Challenger de Costa de Sauipe

¡Una locura!: Cristian Garín a semis del Challenger de Costa de Sauipe tras notable hito
Figura de Palestino en la mira de Alianza Lima

¡Puede dar el salto!: Gigante sudamericano busca el fichaje de una figura del fútbol chileno
Campeón de la Sudamericana le baja humos a Lanús

Campeón de la Copa Sudamericana 2011 le baja los humos a Lanús contra la U: "No es una..."
Alexis Sánchez se llena de críticas en Sevilla

La potente crítica a Alexis Sánchez tras derrota del Sevilla ante Real Sociedad: "Tremendamente..."
Joven trabajadora de McDonald’s en calle República muere

“No fue suicidio”: el contundente testimonio del pololo de Hilda Leiva tras su muerte en McDonald’s
La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U