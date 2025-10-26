¡Atención, cuidado!: Manuel Pellegrini rompe el silencio sobre su posible arribo a la Selección Chilena

Luego del paupérrimo paso de Ricardo Gareca por La Roja, sigue siendo una interrogante quién asumirá el banco nacional de cara al próximo proceso, pero en medio de las especulaciones, el entrenador Manuel Pellegrini rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de verlo como nuevo DT de la Selección Chilena.

Fue en la conferencia previa al encuentro del Real Betis contra el Atlético Madrid por la décima jornada de La Liga española que el 'ingeniero' abordó las chances que tiene de tomar las riendas de nuestra selección, desafío que parece encantarle: "Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país".

Sin embargo, el adiestrador fue enfático en que más allá de lo que pueda ocurrir con su futuro, esto no afectará en lo absoluto su presente en el cuadro bético, donde aún trabajan para resolver su continuidad: "Hemos tocado muchas veces el tema (de llegar a La Roja), pero no tiene nada que ver con mi renovación acá".

Te puede interesar: VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico

🟢⚪️🗣️ Manuel Pellegrini, entrenador del @RealBetis, en rueda de prensa:



🇨🇱 “El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá”.#ZonaMixta pic.twitter.com/gaRILoqncS October 26, 2025

"No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia", lanzó tajante el técnico nacional, aunque si bien sus dichos parecían un verdadero portazo para la Selección Chilena, finalizó con un último recado que desató la ilusión de más de un hincha: "Siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país".

La ANFP lo espera

Cabe mencionar que las palabras de Pellegrini llegan justo cuando en los últimos días, Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirmó su interés en el estratega: "Bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra selección".

"Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro, no podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia. Está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir", profundizó el mandamás del fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol