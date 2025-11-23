Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Por: Kevin Vejar

Este domingo se llevó a cabo el esperado sorteo de las clasificatorias de la Copa Davis 2026, instancia donde Chile deberá medirse ante nada más y nada menos que Serbia, y fue Nicolás Jarry quien sacó la voz por la posibilidad de enfrentar a Novak Djokovic, pues todo apunta a que el número 4 del mundo vendrá a nuestro país.

Efectivamente, luego de haber vencido a Luxemburgo en el Grupo Mundial I, el equipo capitaneado por el mítico Nicolás Massú por fin conoció su próximo desafío, y obviamente lo que más hizo ruido fue que la serie contra los serbios significaría hacer frente al mismísimo 'Nole' en tan solo algunas semanas más.

Durante un evento, Jarry tuvo un breve diálogo con Al Aire Libre donde dejó un curioso mensaje al equipo de Serbia, el cual no solo refleja su respeto hacia Djokovic, sino también su total confianza en caso de que el histórico tenista no sea partícipe de este choque: "Yo creo que es mejor que no venga, para que ganemos".

"Cuando uno sabe el cuadro, uno solo lo puede comparar un poco con las otras posibilidades", agregó el 'príncipe' sobre el sorteo de esta jornada, que aparentemente lo dejó sacando cuentas alegres ante la gran oportunidad que tiene Chile en esta instancia: "Nos tocó el sembrado más bajo, que ya eso es positivo".

¿Cuándo juegan Chile y Serbia las clasificatorias?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile recibirá a Serbia por las clasificatorias de la Copa Davis 2026 entre el 30 de enero y el 1 de febrero, y de no haber sorpresas, este atractivo mano a mano se llevará a cabo con el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional como principal escenario.

