Muerte de Nayara Vit: la inesperada decisión de la justicia sobre la expareja de la modelo

Durante la jornada del día martes se realizó el juicio en contra de Rodrigo del Valle, expareja de la modelo Nayara Vit, a quien se le acusó de femicidio en contra de la mujer que cayó desde el piso 12 de su departamento ubicado en el sector oriente de la Región Metropolitana. Producto de este caso, el imputado se encontraba en prisión preventiva desde abril del 2023.

En el juicio, se le otorgó la palabra al empresario sin embargo prefirió guardar silencio. Sobre la misma, el Ministerio Público pedía una pena de 20 años para el sujeto, sin embargo el Tercer Tribunal Oral de Santiago decidió absolverlo de todos los cargos que se le imputaban, ya que existía falta de pruebas y se ordenó su inmediata libertad.

Absuelven a expareja de Nayara Vit

"Es una decisión provisoria y vamos a presentar un recurso de nulidad. Hay indicios claros de que esto no fue un suicidio. No hay ninguna explicación a los cuatro gritos de auxilio que escucha la gente de los departamentos de abajo. Eso está en el proceso y nada de eso se dijo hoy en el veredicto” declaró para Mega el abogado querellante.

“Vamos a agotar todas las instancias para que exista paz por la memoria de Nayara y sobre todo por la hija de Nayara” agregó. Cabe mencionar que, el acusado siempre mantuvo que la modelos se había lanzado por la terraza y que antes había intentado suicidarse. Recordemos, que la muerte de Nayara ocurrió luego de que fueran a comer con unos amigos a un restaurante en Las Condes.

"Pasó por al lado mío, yo le seguía preguntando qué pasaba y ella caminó hasta la terraza. Cuando me dispongo a ir para allá, veo que ella cae. Me fui a la terraza pensé que podía estar colgado de la baranda, ya que en marzo se había intentado suicidar y se había colgado de los barrotes de la terraza, pero no la vi. No estaba, miré hacia abajo y no se veía nada” declaró en ese entonces del Valle.

