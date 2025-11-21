¡Una espina en el corazón! Matías Zaldivia habla sobre lo que le falta a Universidad de Chile

matías zaldivia

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana,Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

Con el regreso de la acción en el Campeonato Nacional tras la doble fecha FIFA, Universidad de Chile se enfrentará en condición de visitante ante O'Higgins el próximo domingo desde las 18:00 horas. Todo esto mientras continúan analizando el futuro del equipo, ya que aún no se sabe si Gustavo Álvarez continuará a cargo de los azules.

Un duro arrepentimiento

En medio de este análisis que ha sido la temporada del romántico viajero, Matías Zaldivia destaca que el año fue muy bueno, donde si bien aún se mantienen en competencia hay un arrepentimiento que los tormenta. "Tengo la espina personal y grupal de poder ganar el torneo local, ya que es algo muy importante, pero hemos logrado cosas importantes".

