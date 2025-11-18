¡También lo quiere la UC! Universidad de Chile tiene en la mira a figura de Coquimbo Unido

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana,Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

Este fin de semana vuelve la acción al Campeonato Nacional tras el parón por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile jugará en condición de visitante ante O'Higgins el próximo domingo desde las 18:00 horas. Además, los azules se ubican actualmente en el cuarto lugar de la tabla de colocaciones a tres puntos del segundo lugar que es Universidad Católica.

¿LLegará a alguna de las universidades?

Pensando en lo que será la próxima temporada, el romántico viajero ya tiene los ojos puestos en el mercado de fichajes, donde tiene en la mira a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido. Este es el caso del volante Matías Palavecino, quien además estaría en la mira de Universidad Católica, ya que termina contrato con el cuadro pirata a fin de año.

