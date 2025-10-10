¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20

Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

El día de ayer se disputó el último partido de los octavos de final del Mundial sub-20, donde la selección chilena cayó ante México por un inapelable 4-1. Ahora, el torneo se mete de lleno en los cuartos de final con unos electrizantes encuentros que comienzan el día de mañana primero a las 17:00 horas con el duelo de España que viene de vencer a Ucrania ante Colombia que dejó en el camino a Sudáfrica.

Luego a las 20:00 horas será el turno de México, verdugo de Chile ante Argentina, quienes superaron a Nigeria. La acción continúa el domingo desde las 17:00 horas con el duelo de Estados Unidos, quienes vencieron a Italia ante Marruecos que dio cuenta de Corea del Sur, y todo termina a las 20:00 horas con el partido de Noruega que viene de superar a Paraguay ante Francia que venció a Japón.

