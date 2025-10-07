¡Por la cuenta mínima! Tenemos al primer clasificado a cuartos del Mundial Sub-20

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

En su último encuentro por el grupo A, La Roja enfrentó al combinado de Egipto, donde el equipo nacional comenzó ganando con una anotación de Javier Cárcamo, pero con goles de Ahmed Abdin y Omar Kehdr en la última del partido, la selección chilena perdió el encuentro y gracias a su buena puntuación en el fairplay del torneo, clasificó como segundo del grupo a los octavos de final del Mundial sub-20.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy se dio inicio a los octavos de final del Mundial sub-20 que se disputa en nuestro país, donde si bien el plato fuerte es el duelo entre La Roja y la selección de México a las 20:00 horas, primero se disputó a las 16:30 horas el partido entre Ucrania y España, donde se enfrentaron el primero del grupo B y el tercero del grupo C respectivamente.

En un partido bastante peleado hasta el final, España consiguió quedarse con la victoria por la cuenta mínima gracias a la anotación de Pablo García al minuto 24'. Ahora, el cuadre europeo espera a su rival en los cuartos de final que saldrá del vencedor del duelo entre Colombia y Sudáfrica que se disputará mañana desde las 16:30 horas.