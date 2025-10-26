¡Nostalgia pura!: Las palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo que emocionaron a todo Chile y Colo Colo

Emotiva despedida de Matías Fernández a Humberto Suazo

Por: Kevin Vejar

Durante el empate entre San Luis y Deportes Copiapó, el fútbol chileno dijo adiós a nada más y nada menos que Humberto Suazo, y Matías Fernández, uno de los más icónicos socios que tuvo el hoy exdelantero, no solo acudió al estadio Lucio Fariña de Quillota para su despedida, sino que también le dedicó emotivos mensajes.

Fue en diálogo con Bolavip que 'el 14 de los blancos' se deshizo en elogios para el legendario artillero nacional: "Fuimos compañeros en Colo Colo, fuimos compañeros en la Selección Chilena, así que para mí era una necesidad estar acá y acompañarlo en este momento tan importante para él como su último partido como profesional. Le tengo un cariño inmenso".

"Él es alguien que ha dejado el nombre de Chile en lo más alto, fue goleador en México, goleador del mundo, así que solamente palabras de gratitud para Humberto y debe estar orgulloso de su carrera", cerró el otrora mediocampista en la antesala del último compromiso de Suazo tras casi 26 años en el profesionalismo.

Y siguió en las redes

Pero eso no sería todo, y es que mediante su cuenta personal de Instagram, el exvolante se despidió una vez más de Humberto Suazo: "Grande, 'Chupete'. Un honor haber compartido cancha junto a ti, debes estar orgulloso de todo lo que lograste, goleador en Chile, en México, en la Selección y por su faltara goleador del mundo".

"Terminas tu carrera junto a toda tu familia, esa es la mayor victoria. Deseando que Dios encamine tus nuevos pasos para que seas aún más victorioso en esta nueva etapa que comienzas hoy. Dios permita que queden más habitantes en el planeta gol, porque hoy se despidió el único que conozco", concluyó Fernández en su historia.

