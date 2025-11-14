"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo

Uno de los grandes personajes que siempre es recordado en nuestro país ligado al fútbol nacional es el caso de Eduardo Bonvallet, quien tuvo una valorable carrera como futbolista, ya que debutó en Universidad de Chile y tuvo pasos por Universidad Católica, O´Higgins, la liga de Estados Unidos y Unión San Felipe donde finalmente terminó retirándose.

También fue llamado en su momento a la selección chilena, donde fue parte del plantel finalista de la Copa América de 1979, además de participar de la Copa del Mundo de 1982. Luego como entrenador estuvo a cargo de Deportes Temuco, en un ciclo que con los años destapó diversas polémicas con la ANFP.

Pero en nuestro país Eduardo Bonvallet es mayormente recordado como comentarista deportivo, participando en diversos y famosos programas televisivos, donde lo que más le encantaba al público es que no tenía pelos en la lengua y criticaba a quien se lo merecía, además de muchas veces predecir cosas que con el tiempo terminaron dándole la razón.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

El 18 de septiembre de 2015 es recordado por muchos hinchas del fútbol nacional como la fecha de la muerte de Eduardo Bonvallet, quien hasta el día de hoy es recordado con mucho cariño como un gran comentarista deportivo, pero que lamentablemente una profunda depresión lo llevó a quitarse la vida en un hotel de Santiago.

Unas declaraciones que pueden cambiarlo todo

Pero a 10 años de su fallecimiento, su hijo, Jean Pierre Bonvallet, asegura que su padre no se quitó la vida como todos piensan y es más encendió la pólemica al asegurar que hya gente involucrada en este hecho. "Hay gente cercana involucrada en su muerte y es una herida grande que tengo, si llegara a ser diputado, podría entrar a la carpeta investigativa nuevamente, porque no creo que mi padre se haya quitado la vida, es mi parecer como hijo".

También te puede interesar: ¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez

NOTAS DESTACADAS

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo
Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.

Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro
Ortiz habla de Manley Clerveaux en Colo Colo.

Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Carabineros formalizados asesinato hinchas Colo Colo.

Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza
OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos
¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio
Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez
Alexis Sánchez fue suplente en derrota del Sevilla

¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo