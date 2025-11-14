"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida

Uno de los grandes personajes que siempre es recordado en nuestro país ligado al fútbol nacional es el caso de Eduardo Bonvallet, quien tuvo una valorable carrera como futbolista, ya que debutó en Universidad de Chile y tuvo pasos por Universidad Católica, O´Higgins, la liga de Estados Unidos y Unión San Felipe donde finalmente terminó retirándose.

También fue llamado en su momento a la selección chilena, donde fue parte del plantel finalista de la Copa América de 1979, además de participar de la Copa del Mundo de 1982. Luego como entrenador estuvo a cargo de Deportes Temuco, en un ciclo que con los años destapó diversas polémicas con la ANFP.

Pero en nuestro país Eduardo Bonvallet es mayormente recordado como comentarista deportivo, participando en diversos y famosos programas televisivos, donde lo que más le encantaba al público es que no tenía pelos en la lengua y criticaba a quien se lo merecía, además de muchas veces predecir cosas que con el tiempo terminaron dándole la razón.

El 18 de septiembre de 2015 es recordado por muchos hinchas del fútbol nacional como la fecha de la muerte de Eduardo Bonvallet, quien hasta el día de hoy es recordado con mucho cariño como un gran comentarista deportivo, pero que lamentablemente una profunda depresión lo llevó a quitarse la vida en un hotel de Santiago.

Unas declaraciones que pueden cambiarlo todo

Pero a 10 años de su fallecimiento, su hijo, Jean Pierre Bonvallet, asegura que su padre no se quitó la vida como todos piensan y es más encendió la pólemica al asegurar que hya gente involucrada en este hecho. "Hay gente cercana involucrada en su muerte y es una herida grande que tengo, si llegara a ser diputado, podría entrar a la carpeta investigativa nuevamente, porque no creo que mi padre se haya quitado la vida, es mi parecer como hijo".

