¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales

Valentin Vacherot en semifinales del Master 1000 de Shangai.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
arturo vidal recibe millonaria demanda

Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

El mundo del tenis tiene actualmente los ojos puestos en el Master 1000 de Shangai, donde no contamos con chilenos ya que Alejandro Tabilo tras superar la Qualy, cayó en la segunda ronda del torneo a manos del canadiense Felix Auger Aliassime (13). Pero el torneo sigue su curso y se han dado grandes sorpresas con el paso de los días.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

El día de hoy se dió el vamos a los cuartos de final del Master 1000 de Shangai, donde a primera hora, Novaj Djokovic (5) superó a Zizou Bergs (44) en parciales de 6-3/ 7-5. Pero la gran sorpresa se vio en la otra llave disputada el día de hoy, donde Valentin Vacherot (204) superó en tres sets a Holger Rune (11) en parciales de 2-6/ 7-6/ 6-4.

Cabe señalar que el polaco Valentin Vacherot estará jugando por primera vez unas semifinales a nivel ATP y lo hace nada más y nada menos que en el Master 1000 de Shangai. El joven tenis de 26 años viene desde la Qualy, donde con la victoria de hoy ya suma cinco victorias sobre tenistas del top 100, siendo que su actual ranking sin contar los puntos que ganará en este torneo es de 204.

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo cae en amistoso ante Puerto Montt.

¡Con dos errores garrafeles! Colo Colo cae ante Puerto Montt en nuevo amistoso
venezolano se llenó de críticas tras encarar y grabar a carabinera

¡Quiso funar y terminó funado! Chofer venezolano encaró a carabinera y redes sociales explotaron en su contra
Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad
Carlos Palacios Boca Juniors

¿Lo tienen en la mira? Reclutador de gigante europeo llena de elogios a Carlos Palacios
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Dónde y a qué hora ver el Colo Colo vs. San Lorenzo por la Libertadores Femenina
arturo vidal recibe millonaria demanda

Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Arturo Vidal se quiere ir de Colo Colo
Insólita reacción de Pablo Milad.

Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20
Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo
Revelan que decía el informe de Gendarmería sobre agresor de Nabila Rifo

Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?
Detienen a supuesto violador serial en San Bernardo

Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo
Universidad de Chile lanza cereal al mercado.

¿Lo probarás? Equipo nacional lanza al mercado su propio cereal con un concurso
presidente Gabriel Boric sacó aplausos en video viral de Tik Tok

¡El pequeño “acusó” a su abuelita! Presidente Boric sacó aplausos en redes sociales con respuesta a niño
Barcelona vs Villarreal jugarán fuera de España.

¡Polémica total! Duelo de Barcelona y Villarreal se jugará fuera de España
Arrancan los cuartos de final del master 1000 de shangai.

¡Objetivo semifinales! Los duelos de los cuartos de final del Master 1000 de Shangai
Harold Mayne-Nicholls se despide tras muerte de su madre

''Descansa querida mamá”: Así fue la emotiva despedida de Harold Mayne-Nicholls tras muerte de su madre
Colo Colo busca a este jugador.

¡Llegó desde la U! El nuevo fichaje en Colo Colo que podría debutar hoy en amistoso
Pancho Orrego cruzó declaraciones con la diputada Schneider

“Si va a tener se…, use condón”: Pancho Orrego protagonizó tenso debate con diputada Schneider
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¿Cuándo y dónde verlo? Colo Colo ya tiene listo otro amistoso en medio del parón
Corte de Apelaciones causó polémica al dar libertad condicional a agresor de Nabila Rifo

Causó controversia ¿Por qué la corte decidió liberar al agresor de Nabila Rifo?
Paulo Díaz podría abandonar River Plate.

¿Se olvida de La Roja? La exótica liga que busca convencer a Paulo Díaz para sacarlo de River