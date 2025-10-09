¡Está viviendo un sueño! La gran revelación del Master 1000 de Shangai está en semifinales

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

El mundo del tenis tiene actualmente los ojos puestos en el Master 1000 de Shangai, donde no contamos con chilenos ya que Alejandro Tabilo tras superar la Qualy, cayó en la segunda ronda del torneo a manos del canadiense Felix Auger Aliassime (13). Pero el torneo sigue su curso y se han dado grandes sorpresas con el paso de los días.

El día de hoy se dió el vamos a los cuartos de final del Master 1000 de Shangai, donde a primera hora, Novaj Djokovic (5) superó a Zizou Bergs (44) en parciales de 6-3/ 7-5. Pero la gran sorpresa se vio en la otra llave disputada el día de hoy, donde Valentin Vacherot (204) superó en tres sets a Holger Rune (11) en parciales de 2-6/ 7-6/ 6-4.

Cabe señalar que el polaco Valentin Vacherot estará jugando por primera vez unas semifinales a nivel ATP y lo hace nada más y nada menos que en el Master 1000 de Shangai. El joven tenis de 26 años viene desde la Qualy, donde con la victoria de hoy ya suma cinco victorias sobre tenistas del top 100, siendo que su actual ranking sin contar los puntos que ganará en este torneo es de 204.