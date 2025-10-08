¡Objetivo semifinales! Los duelos de los cuartos de final del Master 1000 de Shangai

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

El mundo del tenis tiene actualmente los ojos puestos en el Master 1000 de Shangai, donde no contamos con chilenos ya que Alejandro Tabilo tras superar la Qualy, cayó en la segunda ronda del torneo a manos del canadiense Felix Auger Aliassime (13). Pero el torneo sigue su curso y se han dado grandes sorpresas con el paso de los días.

Durante la jornada de hoy y la de ayer, se disputaron los octavos de final del Master 1000 de Shangai, donde la tónica en gran parte de los partidos fue el inmenso calor que vivieron los tenistas en la cancha. Muchos se vieron bastante agotados e incluso en un momento Novak Djokovic cayó rendido al suelo tras el segundo set de su partido.

Pero ahora, se definieron los cuartos de final del Master 1000 de Shangai, donde los partidos comenzarán mañana con los duelos de Holger Rune (11) ante el sorprendente Valentin Vacherot (204) y Zizou Bergs (44) ante Novak Djokovic (5). Por último mañana se definen los últimos semifinalistas con los partidos de Daniil Medverev (18) ante Alex de Minaur (7) y Arthur Rinderknech (54) ante Felix Auger Aliassime (13).