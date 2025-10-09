¿Tendrán más amistosos? La forma en que Colo Colo prepara el regreso del Campeonato

Cristián Riquelme podría abandonar Colo Colo.

Por: Gonzalo Zamora

El día de ayer, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

El día de ayer Colo Colo sufrió una dura derrota ante Puerto Montt por 2-1 en un nuevo partido amistoso durante el parón del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en nuestro país. Es aquí donde si bien Fernando Ortiz puso a prueba las opciones de los más jóvenes en cancha, esto preocupa a los hinchas por la nueva derrota.

Pensando en lo que les queda del parón antes del regreso del Campeonato Nacional, los albos no considerarán disputar nuevos duelos amistosos. Esto ya que los que tenían carpeta debieron ser suspendidos, uno era ante Ñublense en Chillán y el otro ante Palestino que se iba a jugar a puertas cerradas en el estadio monumental.

