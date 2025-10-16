¿Quién se llevará la gloria? La definición del Mundial sub-20 llega este fin de semana

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

El día de ayer se disputaron las semifinales del Mundial sub-20, donde en el primer turno Marruecos empató 1-1 con Francia, pero la selección africana se quedó con la victoria tras la definción de penales. Luego en el turno estelar, Argentina sigue haciendo gala de su condición de favorita y dejó en el camino a Colombia tras una victoria por la cuenta mínima.

El duelo por el tercer puesto enfrentará a Colombia ante Francia, quienes se verán las caras el próximo sábado desde las 16:00 horas en el estadio Nacional. Luego el domingo desde las 20:00 horas, Argentina y Marruecos definirán al gran campeón del torneo también en el estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.

