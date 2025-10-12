El feroz descargo de Johnny Herrera ante la salida de Gustavo Álvarez en la U: "Si dice que le falta algo..."

Johnny Herrera explota por Gustavo Álvarez y la U

Por: Kevin Vejar

Si bien Universidad de Chile ha realizado una gran campaña que los tiene incluso en semifinales de Copa Sudamericana, increíblemente el entrenador Gustavo Álvarez podría estar viviendo sus últimos meses en el Centro Deportivo Azul, situación que llevó al límite a un histórico de la institución como lo es Johnny Herrera.

Efectivamente, según diversos trascendidos, el querido estratega argentino dirá adiós al Romántico Viajero una vez que concluya la temporada para asumir la dirección técnica de la Selección de Perú, decisión que tomaría tanto por la atractiva oferta como por su quiebre con la dirigencia de Azul Azul.

Ante ello, fue Herrera quien, en su rol como panelista de Todos Somos Técnicos, lamentó la inminente salida del DT, a quien lejos de recriminar su elección, lo respaldó por el trato de los altos mandos de la U: "Le faltó el nueve que pidió, él pidió lo que le faltaba a mitad de año y no lo pescaron, entonces de ahí viene el desgaste".

"Yo lo entiendo, debe estar medio tostado también porque él sabía lo que le faltaba a su plantel y pidió la gente y la oferta de mercado que era lo de Eduardo Vargas. A inicio de año pidió a otro delantero, le trajeron al cuarto, él pidió a Octavio Rivero y le trajeron a la cuarta opción, cerrando la temporada de pases", criticó el exguardameta.

"No le puedes exigir tanto con tan poco también", expuso Johnny, que para finalizar le envió un potente mensaje a Azul Azul: "Que se peguen los alcachofazos la gente que está a cargo, que cuando el señor que conoce su plantel, conoce el fútbol y viene de ser campeón varias veces dice que le falta algo, háganle caso".

¿Cuándo juega la U?

Con una interna evidentemente dañada, Universidad de Chile y el técnico Gustavo Álvarez se preparan para la primera de sus ocho finales por el Campeonato Nacional, donde este lunes enfrentarán a Palestino desde las 16:00 horas con la obligación de no perderle pisada a Coquimbo Unido, líder exclusivo del torneo.

