¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo tiene todo listo para continuar su intensa gira por Asia, donde luego de su notable coronación en el ATP 250 de Chengdú, y una temprana eliminación del ATP 500 de Tokio, su siguiente parada será el Masters 1000 de Shanghai, donde arrancará su participación enfrentando a un inédito rival.

Si bien la raqueta número uno de Chile no tuvo una buena presentación en Japón y cayó frente al belga Zizou Bergs en la primera ronda, ahora vuelve a suelo chino con la ilusión de replicar su nivel en Chengdú, donde registró siete victorias consecutivas y venció al italiano Lorenzo Musetti en la gran final.

En esa línea, pese a su valioso salto desde el puesto 112° al 72° del ránking global tras la obtención de su tercer título personal en el ATP Tour, no consiguió entrar al cuadro principal del certamen de Shanghai y deberá disputar la qualy, donde se medirá contra un oponente al que jamás se topó en su carrera como tenista.

Se trata del local Jie Cui, número 308° del mundo que, considerando que accedió a la competencia gracias a una invitación, además de una amplia diferencia en la clasificación (236 plazas), debería ser un oponente relativamente accesible para el zurdo chileno, que atraviesa uno de sus mejores momentos.

¿Dónde ver el debut de Tabilo?

Cabe destacar que el partido entre Alejandro Tabilo y el chino Jie Cui por la qualy del Masters 1000 de Shanghai está programado para este lunes 29 de septiembre en el segundo turno del Court Central, y podrás seguir la transmisión a través de la plataforma Disney+ en su Plan Premium, a eso de las 03:00 AM (hora de Chile).

