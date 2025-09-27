¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno

Los Cóndores al Mundial de Rugby

Por: Kevin Vejar

Jornada imborrable para el deporte nacional, y es que en un verdadero partidazo en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Los Cóndores derrotaron a Samoa y consiguieron una clasificación histórica, pues Chile dirá presente en la próxima edición del Mundial de Rugby, el cual se llevará a cabo en Australia en 2027.

Efectivamente, con un maravilloso ambiente en un recinto viñamarino lleno, los representantes de nuestro país le sacaron provecho al empate 32-32 en el partido de ida en el America First Field de Salt Lake City, de Utah, y se impusieron como locales para quedarse con los playoffs entre Sudamérica y el Pacífico.

Los de Pablo Lemoine arrancaron el duelo de manera inmejorable, y gracias a dos penales de Santiago Videla, además de dos try por parte de Benjamín Videla e Iñaki Ayarza, se fueron al descanso con un marcador de 18-7. Ya en la segunda mitad, los de la región de la Polinesia descontaron, pero no pudieron impedir el triunfo de Chile.

Videla continuó intratable, y a los minutos 65′ y 69' adelantó aún más al combinado nacional, que ya sobre el final del partido contó con la aparición de Nicolás Saab, que anotó un nuevo try y decretó el 31-12 definitivo, dándole a los chilenos la clasificación al Mundial que se disputará en el continente oceánico.

Segundo Mundial al hilo

Con esta gran victoria frente a Samoa, Los Cóndores no solo siguen instalando al rubgy nacional entre los mejores, y es que su clasificación al Mundial de Australia de 2027 significará la segunda participación consecutiva de los chilenos en la máxima cita planetaria, tras competir en la edición de Francia 2023.

