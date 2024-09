Gonzalo de la Carrera no aguanta más y se lanza con todo en contra de Kast: "Intentó robarme"

El diputado Gonzalo de la Carrera lanzó un potente descargo en contra de José Antonio Kast, luego de una entrevista que entregó el futuro candidato presidencial. Además el político mencionó lo que había ocurrido en su salida del Partido Republicano luego de que Kast se refiriera a la fuga de militantes parlamentarios que sufrió su conglomerado.

“En el momento que él decide golpear a otro parlamentario, rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y deja el partido (...) Si alguien resuelve un problema a golpes, no entendió lo que es el proyecto republicano” dijo Kast para el medio de comunicación Pura Noticia al cual fue invitado esta semana.

¿Qué acusación lanzó de la Carrera a Kast?

Cabe mencionar que de la Carrera renunció al PR en diciembre de 2021 y entró al Congreso en marzo de 2022 como independiente, aunque seguía integrando esa bancada. Sin embargo, en agosto de ese año, fue expulsado del comité republicano por agredir a otro diputado. Tras enterarse las declaraciones de Kast el parlamentario declaró que Kast lo “echó”.

“Miente descaradamente. Él me echó del partido en diciembre de 2021 y yo renuncié frente al Servel, antes de asumir el cargo. Y no por ‘golpear’ a otro diputado (en defensa propia). Kast siendo abogado sabe que no me dio derecho a la presunción de inocencia, ni a una legitima defensa antes de sacarme de la bancada” se desahogó en X.

Como me hizo a un lado, intentó robarme 30 millones de pesos de platas que correspondían a facturas de mis proveedores que el partido rindió al Servel a nombre de otro candidato”, disparó. “¿JAK quieres que siga…?” cerró. Además durante la últimas horas escribió "cada vez que lo pille mintiendo sobre mi persona le tiraré otra bomba …( en sentido figurado). Tiene un tejado de vidrio enorme".

