Challenger de Costa de Sauipe: Cristian Garín se retira en semifinales y pierde increíble oportunidad

Finalmente, el mal clima, las reprogramaciones y un aplaudible esfuerzo físico le pasaron la cuenta a Cristian Garín (107°), que no pudo más en el Challenger de Costa de Sauipe y optó por retirarse en plena semifinal, poniendo fin no solo a su lucha por el título, sino que también a una increíble oportunidad en su carrera.

Así es, el chileno protagonizó una verdadera maratón tenística en tierras brasileñas, donde sacó más de un aplauso: el pasado viernes, arrancó los octavos de final contra el argentino Andrea Collarini (285°), y tras llevarse el primer set por 6-1, la lluvia obligó a suspender el partido, que se retomaría recién al día siguiente (sábado).

En la reanudación del accidentado encuentro, el 'Gago' siguió sólido y selló un triunfo por parciales de 6-1, 4-6 y 6-4, para tan solo unas horas más tarde enfrentar los cuartos de final ante el también trasandino Mariano Navone (85°), favorito del torneo al que derrotó con un categórico marcador de 7-6 y 6-2.

Hasta ahí, la hazaña apuntaba a ser un importante envión anímico para la ronda de los cuatro mejores del certamen en el Estado de Bahía, pero esto no fue suficiente ante el sacrificio que ya había hecho Garín: luego de perder el primer set por 6-4 frente al paraguayo Daniel Vallejo (190°), el representante de nuestro país decidió retirarse.

Se le escapa el top 100

Con su participación en Costa de Sauipe, Cristian Garín consiguió subir dos plazas en el ranking ATP, donde ahora será el nuevo 105°, aunque también perdió una inmejorable oportunidad, pues de llegar a la final, habría alcanzado el puesto 103° y se hubiera acercado aún más a su gran meta en este cierre de temporada: el prestigioso top 100.

