"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana

Continúan los ecos luego de que la Conmebol oficializara la descalificación de Independiente y el avance de Universidad de Chile a cuartos de final en la Copa Sudamericana, y ahora fue una figura de Alianza Lima, próximo rival de la U en el certamen, quien no se guardó nada contra el organismo rector del fútbol de nuestro continente.

Se trata de Jesús Castillo, volante del gigante peruano que, en diálogo con la prensa local, descartó haber estado preocupado mientras se esperaba el fallo: "Estábamos esperando el rival que toque, creo que el equipo viene bien preparado y vamos a poder hacer bien las cosas. Es un partido que ya se viene hablando mucho".

Sin embargo, si bien no esperaba enfrentar a un equipo en particular, no le cayó para nada bien que debido a la sanción a los azules, en Chile se jugará a puertas cerradas: "Es algo que influye un poco porque la hinchada de Alianza siempre está de local y de visita, creo que este año de visitantes nos han acompañado mucho más".

Y para finalizar, el mediocampista de 29 años fue enfático en que, más allá de que Universidad de Chile merezca un castigo por aquella negra jornada en Avellaneda, la determinación de Conmebol es perjudicial para su equipo y los fanáticos: "Creo que es algo injusto para la hinchada de Alianza y para nosotros".

El drástico castigo a la U

Cabe mencionar que si bien si bien Universidad de Chile consiguió el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules sufrieron un tajante castigo por parte de Conmebol: 7 partidos de local y 7 de visita sin público en torneos internacionales, además de una multa económica que asciende hasta los 270 mil USD.

