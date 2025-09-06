"Es algo injusto": Figura de Alianza Lima explota tras clasificación de la U en Copa Sudamericana

Alianza Lima explota por la Conmebol y la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
La IA elige entre Sinner y Alcaraz

La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años

Continúan los ecos luego de que la Conmebol oficializara la descalificación de Independiente y el avance de Universidad de Chile a cuartos de final en la Copa Sudamericana, y ahora fue una figura de Alianza Lima, próximo rival de la U en el certamen, quien no se guardó nada contra el organismo rector del fútbol de nuestro continente.

Se trata de Jesús Castillo, volante del gigante peruano que, en diálogo con la prensa local, descartó haber estado preocupado mientras se esperaba el fallo: "Estábamos esperando el rival que toque, creo que el equipo viene bien preparado y vamos a poder hacer bien las cosas. Es un partido que ya se viene hablando mucho".

Sin embargo, si bien no esperaba enfrentar a un equipo en particular, no le cayó para nada bien que debido a la sanción a los azules, en Chile se jugará a puertas cerradas: "Es algo que influye un poco porque la hinchada de Alianza siempre está de local y de visita, creo que este año de visitantes nos han acompañado mucho más".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para finalizar, el mediocampista de 29 años fue enfático en que, más allá de que Universidad de Chile merezca un castigo por aquella negra jornada en Avellaneda, la determinación de Conmebol es perjudicial para su equipo y los fanáticos: "Creo que es algo injusto para la hinchada de Alianza y para nosotros".

El drástico castigo a la U

Cabe mencionar que si bien si bien Universidad de Chile consiguió el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules sufrieron un tajante castigo por parte de Conmebol: 7 partidos de local y 7 de visita sin público en torneos internacionales, además de una multa económica que asciende hasta los 270 mil USD.

Te puede interesar: Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias

NOTAS DESTACADAS

Arturo Vidal se aburre viendo a Inglaterra

Arturo Vidal ningunea sin asco a esta selección de Europa: "Más fome que..."
La IA elige entre Sinner y Alcaraz

La IA predice al campeón del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Una ligera ventaja..."
Fútbol

Fútbol chileno: entrenador deja el cargo tras ocho partidos sin victorias
Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric
Max Verstappen se lleva la pole del GP en Italia

¡Con tiempo récord!: Max Verstappen madruga a McLaren y se lleva la pole del GP de Italia
cambio de hora

Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj
Ximena Rincón

Ximena Rincón bajo la lupa: La impugnación del oficialismo que sacude su candidatura
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles

¡Golazo incluido!: Cristiano Ronaldo marca doblete en Portugal y así va la carrera por los mil goles
Hospital de Osorno

Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años
narcoabuelos

¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto
Lawrence Vigouroux tuvo su ansiado debut con La Roja

¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja
Ya tenemos al primer finalista del Us Open

¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025
La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales
Universidad de Chile prepara su llave ante Alianza Lima

¡Tras el paso a cuartos! ¿Cuándo se disputará la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima?
José Antonio Kast

¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots
Lionel Messi llora en su último partido por clasificatorias en suelo argentino

¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha