Exponen preocupante teoría sobre desaparición de concejala de Villa Alegre: “Pudo ser obligada…”

En medio del temporal surgió la extraña desaparición de María Ignacia González de 73 años, concejala de la comuna de Villa Alegre en la Región del Maule a quien misteriosamente se le perdió el rastro mientras salió a ayudar a sus vecinos por las intensas lluvias. El caso comenzó a ser investigado tras la denuncia por presunta presunta desgracia interpuesta por su hija.

La desaparición ocurrió durante la madrugada de domingo y según informó PDI, la búsqueda se centra en el sector rural de La Balsa el Peumo, al borde del río Loncomilla, puesto que las cámaras de seguridad del sector identificaron que el vehículo de la concejala ingresó por una calle del sector, aunque nunca salió de ahí.

¿Qué teoría se maneja sobre la desaparición de la concejala?

Cabe señalar que el alcalde de Villa Alegre dio a conocer su hipótesis a Meganoticias.“Pudo haber sido interceptada y obligada a venir para acá”. “La última información que nosotros conocemos es que las cámaras de seguridad municipales la captaron ingresando a este camino entre 1.30 y 2.00 la mañana. A esa hora ingresó. Y hasta las 9.00 de la mañana del día siguiente las cámaras no registran su salida“, indicó.

“Ella no tenía qué hacer por acá, si todavía no empezaba el temporal fuerte, porque la lluvia fuerte fue ayer (…) No había peligro de inundación, nada”, sostuvo. “Mi impresión es que ella no vino por su voluntad para acá” agregó. Por otro lado Justo Rebolledo, concejal de la comuna y colega de la mujer desaparecida, entregó detalles del caso.

“Ayer, a las 02.00 de la mañana, es el último contacto que se tuvo con ella”, confirmó la autoridad.

En la misma línea, explicó que “según una cámara, se le vio rumbo a la ribera del río Loncomilla. Ayer tratamos de comunicarnos con su familia, porque ella no contestaba el teléfono”. “Posteriormente, la jefa de gabinete me llama para saber si sabía algo, yo le dije que no. Familiares entraron a su casa y estaba todo ordenadito, la cama hecho y todo”, añadió el concejal.

