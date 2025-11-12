¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Uno de los buenos fichajes que llegaron a mitad de temporada a Universidad de Chile fue el caso de Felipe Salomini, quien llegó a préstamo con opción de compra desde Guaraní hasta mediados del próximo año. Desde su llegada, ha tenido buenas actuaciones con el equipo, por lo que se espera que su vínculo con los azules pueda extenderse

Mientras más esperas, más caro será

Pero una particularidad en el caso de Felipe Salomoni es su opción de compra, esto ya que mientras más tiempo espere el romántico viajero para efectuarla, más caro les saldrá el pase del jugador. Si deciden hacerlo en diciembre, tendrán que pagar 600 mil dólares, si esperan hasta junio del próximo año que termina su pase, el monto aumenta a 800 mil dólares, pero si extienden su estadía y lo compran a fines del 2026, deberán desembolsar 1 millón de dólares por el jugador.

También te puede interesar: ¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones