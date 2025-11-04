¡Paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios tienen buen debut en Lima

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Esta semana, tres de nuestros tenistas se encuentran compitiendo activamente en el circuito, el primero es Alejandro Tabilo, quien está disputando el ATP 250 de Atenas, donde superó la primera ronda en su debut. Los otros dos son Cristián Garín y Tomás Barrios, quienes se encuentran disputando el Challenger 75 Lima 2 en Perú.

Esta semana, tanto Tomás Barrios (122) como Cristián Garín (104) se encuentran en Perú disputando el Challenger 75 Lima 2, donde el día de ayer, Barrios tuvo su debut ante el checho Zdenek Kolár (223), donde en casi una hora y medio de juego consiguió una buena victoria en dos sets, por parciales de 7-5/6-3.

Gran debut por partida doble

Por otro lado, Garín debutó esta mañana en tierras peruanas, donde sin muchas complicaciones dejó en el camino al kazajo Timofey Skatov (273) venciéndolo en dos sets por parciales de 6-1/6-2. Ahora ambos tenistas nacionales se instalaron en los octavos de final del torneo, donde deben esperar sus rivales para seguir en competencia.

