¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas

Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (82), Cristián Garín (108), Nicolás Jarry (109), Tomás Barrios (119) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

Por el lado de Alejandro Tabilo, el zurdo nacional se encuentra en Grecia disputando el ATP 250 de Atenas, donde espera cerrar la temporada de buena manera para ubicarse en una buena posición en el ránking ATP, pensando en mantenerse al menos en el top 100 mundial y escalar hasta la parte alta del deporte.

El día de ayer, Alejandro Tabilo (82) tuvo un trabajado debút en el ATP 250 de Atenas, donde enfrentó al australiano Adam Walton (83) y consiguió una buena victoria tras más de tres horas de partido. El zurdo nacional se quedó con la victoria en primera ronda tras tres sets por parciales de 7-6/6-7/7-5, anotándose así en los octavos de final del torneo.

Quiere mantener la paternidad

Pero ahora en la próxima ronda del ATP 250 de Atenas, Tabilo tendrá un desafío mayor, ya que se enfrentará a uno de los mejores tenistas de la historia, claramente nos referimos al GOAT Novan Djokovic (5), en un duelo quse disputará mañana no antes de las 13:00 horas. Pese a la diferencia de ránking, el tenista nacional tiene la ventaja en el historial entre ambos, venciéndo al serbio en los dos partidos que jugaron entre sí.

