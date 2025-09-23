¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026

Se acerca el final de la temporada y con un Colo Colo que no está peleando nada, más que una clasificación a un torneo internacional, comienzan las especulaciones sobre cómo rearmará su plantel el Cacique, y en las últimas horas se conoció la increíble razón por la que un cortado por Jorge Almirón podría ser el primer refuerzo en 2026.

Tal cual, mientras los hinchas albos solo quieren terminar un Centenario para el olvido y repuntar en la próxima campaña, ya se habla de un movido mercado de pases, y así como la inminente venta definitiva de Brayan Cortés a Peñarol, salió a la luz que un impensado exjugador del club tendría un nuevo capítulo en Macul.

Se trata de nada más y nada menos que Matías Moya, atacante argentino que no logró hacerse un espacio en el equipo cuando era dirigido por el técnico Almirón y fue enviado a préstamo a Deportes Iquique. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era la insólita cláusula que lo tiene ad portas de extender su vínculo con el 'popular'.

Según indicó Dale Albo, medio partidario del Cacique, si el ofensivo de 27 años juega tan solo el 50% de los partidos con el cuadro iquiqueño, de los cuales solo le faltan dos, sellará su permanencia en el Monumental: "Renueva automáticamente su contrato con Colo Colo por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026".

Fin del préstamo: sí o sí

¿Lo más llamativo? Pues en el acuerdo entre ambos clubes, se dejó nula una posible continuidad en los 'Dragones Celestes': "No hay ninguna opción de renovar la cesión en Deportes Iquique, por lo que es un hecho que Matías Moya saldrá del cuadro que dirige Fernando Díaz". ¿Tendrá una última oportunidad en Colo Colo?

